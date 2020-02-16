Telabyad'da bomba yüklü araç patladı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Telabyad'da bomba yüklü araç patladı - Son Dakika

Telabyad'da bomba yüklü araç patladı

6 saat önce

Suriye'nin Telabyad kentinde bomba yüklü bir araç patladı.

Telabyad'da bomba yüklü araç patladı, System.String[]

Suriye'nin Telabyad kentinde bomba yüklü bir araç patladı. Çok sayıda ölü ve yaralı var.


Suriye'nin Telabyad kentinin merkezinde bulunan pazar yerinde bomba yüklü bir araç patladı. Patlama sonucu çok sayıda can kaybı olduğu kaydedilirken, ölü ve yaralı sayısı ise henüz bilinmiyor. - TEL ABYAD

Telabyad, Suriye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 08:30 Kaynak: İHA
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