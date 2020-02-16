Telabyad'da bomba yüklü araç patladı - Son Dakika

Suriye'nin Telabyad kentinde bomba yüklü bir araç patladı. Çok sayıda ölü ve yaralı var.



Suriye'nin Telabyad kentinin merkezinde bulunan pazar yerinde bomba yüklü bir araç patladı. Patlama sonucu çok sayıda can kaybı olduğu kaydedilirken, ölü ve yaralı sayısı ise henüz bilinmiyor. - TEL ABYAD