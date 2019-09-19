Telabyad'da çıkan yangın bir saat sürdü

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Telabyad kentinde çıkan yangın yaklaşık bir saat sürdü.



Şanlıurfa'nın sınır ilçesi olan Akçakale'nin karşısındaki Suriye'nin Telabyad kentinde, nedeni beli olmayan bir yangın çıktı. Yangın Türkiye'nin sınır ilçesi olan Akçakale'den rahatlıkla görüldü. Çıkan yangın yaklaşık bir saat sürdü. - ŞANLIURFA