Son Dakika Haberleri: Telabyad'da çıkan yangın bir saat sürdü
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Telabyad'da çıkan yangın bir saat sürdü

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Telabyad kentinde çıkan yangın yaklaşık bir saat sürdü.

Telabyad'da çıkan yangın bir saat sürdü, System.String[]

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Telabyad kentinde çıkan yangın yaklaşık bir saat sürdü.


Şanlıurfa'nın sınır ilçesi olan Akçakale'nin karşısındaki Suriye'nin Telabyad kentinde, nedeni beli olmayan bir yangın çıktı. Yangın Türkiye'nin sınır ilçesi olan Akçakale'den rahatlıkla görüldü. Çıkan yangın yaklaşık bir saat sürdü. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Akçakale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 09:09 Kaynak: İHA
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