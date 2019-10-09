Telabyad'da hareketli saatler

Sınırda hareketlilik sürerken sınırın sıfır noktasındaki bazı evlerin çatılarına Türk vatandaşlarının bayrak astıkları görüldü. - ŞANLIURFA

Akçakale ilçesinde konuşlanan obüsler Telabyad'daki terör örgütü YPG/ PKK mevzilerini vurmaya başlarken, Suriyeli vatandaşlar ise ilçenin güvenli bölgelerine taşındı. Obüsler terör örgütünün mevzilerini vururken, halkın sınıra yanaşmaması hususunda hoparlörden sık sık bilgilendirme yapıldı.

ŞANLIURFA (İHA) – Fırat 'ın doğusuna başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Telabyad 'ta terör hedefleri vurulurken, bölge halkına da sınıra yaklaşmamaları hususunda hoparlörden sık sık uyarı yapıldı.

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