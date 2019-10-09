Telabyad'da hareketli saatler

Sınırda hareketlilik sürerken sınırın sıfır noktasındaki bazı evlerin çatılarına Türk vatandaşlarının bayrak astıkları görüldü.

Akçakale ilçesinde konuşlanan obüsler Telabyad'daki terör örgütü YPG/ PKK mevzilerini vurmaya başlarken, Suriyeli vatandaşlar ise ilçenin güvenli bölgelerine taşındı. Obüsler terör örgütünün mevzilerini vururken, halkın sınıra yanaşmaması hususunda hoparlörden sık sık bilgilendirme yapıldı.

Fırat 'ın doğusuna başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Telabyad 'ta terör hedefleri vurulurken, bölge halkına da sınıra yaklaşmamaları hususunda hoparlörden sık sık uyarı yapıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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