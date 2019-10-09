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Telabyad'da hareketli saatler

1 saat önce

Telabyad'da hareketli saatlerŞANLIURFA – Fırat'ın doğusuna başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Telabyad'ta terör hedefleri vurulurken, bölge halkına da sınıra yaklaşmamaları hususunda hoparlörden sık sık uyarı yapıldı.

Telabyad'da hareketli saatler

ŞANLIURFA – Fırat'ın doğusuna başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Telabyad'ta terör hedefleri vurulurken, bölge halkına da sınıra yaklaşmamaları hususunda hoparlörden sık sık uyarı yapıldı.

Akçakale ilçesinde konuşlanan obüsler Telabyad'daki terör örgütü YPG/ PKK mevzilerini vurmaya başlarken, Suriyeli vatandaşlar ise ilçenin güvenli bölgelerine taşındı. Obüsler terör örgütünün mevzilerini vururken, halkın sınıra yanaşmaması hususunda hoparlörden sık sık bilgilendirme yapıldı.

Sınırda hareketlilik sürerken sınırın sıfır noktasındaki bazı evlerin çatılarına Türk vatandaşlarının bayrak astıkları görüldü.

Telabyad'da hareketli saatler

Barış Pınarı Harekatı, Telabyad, Fırat, Genel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:38 Kaynak: İHA
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