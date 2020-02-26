Telabyad'da ilaçlama çalışmaları yapılıyor - Son Dakika
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Telabyad'da ilaçlama çalışmaları yapılıyor

17 dakika önce

Barış Pınarı Harekatı ile on binlerce Suriyelinin huzur ve güven içerisinde yaşama imkanına kavuştuğu Telabyad'da, çeşitli hastalıklara neden olan haşere ve sivrisineklere karşı ilaçlama çalışmaları başlatıldı.

Telabyad'da ilaçlama çalışmaları yapılıyor, System.String[]

Barış Pınarı Harekatı ile on binlerce Suriyelinin huzur ve güven içerisinde yaşama imkanına kavuştuğu Telabyad'da, çeşitli hastalıklara neden olan haşere ve sivrisineklere karşı ilaçlama çalışmaları başlatıldı.


Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde Şanlıurfa İl Halk Sağlığı Müdürlüğü personelinin görev aldığı ilaçlama çalışmalarının Akçakale Gümrük Kapısından başlayarak Telabyad'daki tüm yerleşim birimlerinde devam edeceği belirtildi.


Çalışmaların ilk gününde Akçakale Gümrük Kapısı, Telabyad eski çöp toplama merkezi, ilçe merkezine giden yoldaki yerleşim birimleri ile Deyrezzor ve diğer şehirlerden gelen Suriyelilerin yaşadığı çadır yerleşim birimleri ilaçlandı.


Ayrıca, uzun yıllar belediyecilik hizmetleri alamayan ve nüfusun hızla artmaya başladığı Telabyad'da, Barış Pınarı Harekatından hemen sonra içme suyu ve kanalizasyon şebekeleri onarılmaya başlandı. SUDKOM, Telabyad ve Resulayn'da temiz içme suyu şebekesi ve kanalizasyon altyapısının iyileştirilmesine yönelik uluslararası sivil toplum kuruluşlarının desteklediği projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. - TEL ABYAD

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Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 06:21 Kaynak: İHA
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