Telabyad'da patlama:  1'i çocuk 2 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Telabyad'da patlama:  1'i çocuk 2 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

Telabyad'da patlama:  1'i çocuk 2 ölü, 4 yaralı

6 saat önce

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesi karşısında bulunan ve Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen Suriye'nin Rakka kentine bağlı Telabyad ilçesinde, 6 kişilik ailenin bulunduğu aracın, PKK/PYD'li teröristlerce yola tuzaklanmış mayına çapması sonucu meydana gelen patlamada 1'i çocuk...

Telabyad'da patlama:  1'i çocuk 2 ölü, 4 yaralı, System.String[]
ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesi karşısında bulunan ve Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen Suriye'nin Rakka kentine bağlı Telabyad ilçesinde, 6 kişilik ailenin bulunduğu aracın, PKK/PYD'li teröristlerce yola tuzaklanmış mayına çapması sonucu meydana gelen patlamada 1'i çocuk 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Patlama öğleden sonra sınırın Türkiye'ye yakın bölgesinde meydana geldi. El Hamit Ailesi, Türkiye'de yaşamını yitiren kardeşlerinin cenazelerini almak için Akçakale Gümrük Kapsı'na geldi. Cenazeyi aldıktan sonra, Suriye'ye dönen ailenin bulunduğu araç, Suriye gümrük sahasının 300 metre ilerisinde, geri manevra yaptığı sırada teröristler tarafından daha önceden tuzaklanmış mayına çarptı. Meydana gelen patlama üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralanan 6 kişiden 3'ü Akçakale Devlet Hastanesi'ne getirildi. Tedaviye alınan yaralılardan Eye El Hamit (9) ile Resmiye Muhammed (52) isimli kadın, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.Telabyad'daki hastaneye götürülen 3 yaralı ile Akçakale'deki 1 yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Tüm ilçeden duyulan patlama sonrası gümrük sahasındaki güvenlik önlemleri artırıldı.


- Şanlıurfa
Akçakale, Telabyad, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 04:17 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Suriyeli aile, iki çocuğunu bir gün arayla feci şekilde kaybetti
6 çocuk annesi eşini defalarca bıçaklayarak öldürdü Mersin'de 6 çocuk annesi, eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü Türkiye'yi bekleyen 'su' tehlikesi! Yakın gelecekte kıtlık yaşanabilir

Son Dakika Haberleri
23:05 Gıda zehirlenmesi şüphesi - Son Dakika
23:05 Eskişehir'de otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü - Son Dakika
23:03 TÜRKPA dönem başkanlığı Azerbaycan'a geçti - Aile fotoğrafı (2) - Son Dakika
23:02 Kılıçdaroğlu AB Büyükelçileri ile bir araya geldi - Son Dakika
23:00 9 yaşındaki çocuk servis minibüsünün altında kaldı - Son Dakika
21:05 Türkiye'yi bekleyen 'su' tehlikesi! Yakın gelecekte kıtlık yaşanabilir - Son Dakika
20:25 Uçakta "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım" diye bağıran kadın tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 23:06:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Telabyad'da patlama:  1'i çocuk 2 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]