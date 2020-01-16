Telabyad'da patlama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Telabyad'da patlama - Son Dakika

Telabyad'da patlama

6 saat önce

TÜRK Silahlalı Kuvvetleri (TSK) tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı ile terör unsurlarından temizlenen Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye'nin Telabyad ilçesinde patlama meydana geldi.

Telabyad'da patlama, System.String[]

TÜRK Silahlalı Kuvvetleri (TSK) tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı ile terör unsurlarından temizlenen Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye'nin Telabyad ilçesinde patlama meydana geldi. Patlamada yaralıların olduğu öğrenildi.

Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Telabyad'ın Suluk beldesinde akşam saatlerinde nüfusun yoğun olduğu alanda henüz belirlemeyen nedenle patlama meydana geldi. Dumanların yükseldiği bölgeye ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre yaralıların olduğu öğrenilen patlamanın nedeni araştırılıyor.


Barış Pınarı Harekatı, Telabyad, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 05:13 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çavuşoğlu'na açıkça soruldu: Libya'da savaşacak Suriyelilere Türk vatandaşlığı mı verilecek?
Oyuncu Beren Saat, Instagram hesabından Netflix ile yaptığı yeni projesini duyurdu Son Dakika: Barış Pınarı Harekat bölgesindeki bombalı saldırıda 3 asker şehit oldu Tel Abyad şehidi Binbaşı Şevket Tombul'la ilgili kahreden detay: Evladını en son 8 günlükken görmüş

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2020 23:56:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Telabyad'da patlama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]