Telabyad'da pazar yerindeki bombalı saldırıda yaralananlar Akçakale'ye getirildi
7 saat önce
Telabyad'da pazar yerindeki bombalı saldırıda yaralananlar Akçakale'ye getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 06:55 Kaynak: İHA
Telabyad'da pazar yerindeki bombalı saldırıda yaralananlar Akçakale'ye getirildi
İstanbul'da kan donduran olay! Evcil hayvanlar sahibinin cesedini yedi Diyarbakır'da aralarında husumet bulunan iki aile arasında silahlı çatışma: 2 yaralı Kayıp yönetmen Mehmet Şafak Türkel ölü bulundu 3 kaçak göçmeni İtalya vaadi ile kandırıp Büyükada'ya gönderdiler