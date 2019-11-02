Son Dakika Haberleri: Telabyad'da pazar yerindeki bombalı saldırıda yaralananlar Akçakale'ye getirildi
Son Dakika 3. Sayfa Telabyad'da pazar yerindeki bombalı saldırıda yaralananlar Akçakale'ye getirildi

Telabyad'da pazar yerindeki bombalı saldırıda yaralananlar Akçakale'ye getirildi

7 saat önce

Telabyad'da pazar yerindeki bombalı saldırıda yaralananlar Akçakale'ye getirildi.

Telabyad'da pazar yerindeki bombalı saldırıda yaralananlar Akçakale'ye getirildi

Telabyad'da pazar yerindeki bombalı saldırıda yaralananlar Akçakale'ye getirildi

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 06:55 Kaynak: İHA
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