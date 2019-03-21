Son Dakika Haberleri: Telabyad'da Teröristler Nevruz Bahanesiyle Ateş Yaktı

Telabyad'da Teröristler Nevruz Bahanesiyle Ateş Yaktı

27 dakika önce

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçe sınırının Suriye tarafında terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Telabyad'da Nevruz kutlamaları bahanesiyle ateş yakıldı havaya ateş açıldı.

Telabyad'da Teröristler Nevruz Bahanesiyle Ateş Yaktı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçe sınırının Suriye tarafında terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Telabyad'da Nevruz kutlamaları bahanesiyle ateş yakıldı havaya ateş açıldı. Akçakale'den duyulan silah sesleri nedeniyle sınırda güvenlik önlemleri arttırıldı.

Terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Telabyad'da Nevruz kutlamaları bahanesiyle teröristler ateş yaktı, silahlarla havaya ateş açtı. Silah sesleri Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinden de duyulurken, sınırda güvenlik önlemleri arttırıldı. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 09:38 Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Akçakale, Güncel
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