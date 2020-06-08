Telabyad'da yangın söndürme tüpüyla hazırlanmış patlayıcı yakalandı - Son Dakika

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yer alan Suriye'nin Telabyad kentinde 2 top mermisi, havan mermisi, antipersonel mayını ile yangın söndürme tüpüyle hazırlanmış el yapımı patlayıcılar ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ile Telabyad Koordinatör Emniyet Müdürlüğü PKK/ YPG terör örgütüne büyük bir darbe daha vurdu. Ekipler, Telabyad şehir merkezinde yaptıkları aramada, 2 top mermisi, havan mermisi, antipersonel mayını ile yangın söndürme tüpüyle hazırlanmış el yapımı patlayıcılar ele geçirdi. - TEL ABYAD