Telabyad'daki ailelere gıda ve giysi yardımı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Telabyad'daki ailelere gıda ve giysi yardımı - Son Dakika

Telabyad'daki ailelere gıda ve giysi yardımı

6 saat önce

Telabyad (İHA) – Şanlıurfa'nın Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Barış Pınarı Harekatı ile huzur ortamına kavuşan Suriye'nin Telabyad ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli uzattı.

Telabyad'daki ailelere gıda ve giysi yardımı, System.String[]

Telabyad (İHA) – Şanlıurfa'nın Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Barış Pınarı Harekatı ile huzur ortamına kavuşan Suriye'nin Telabyad ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli uzattı. Gıda ve kıyafet yardımında bulunan Başkan Yalçınkaya, çocuklarla da yakından ilgilendi.


Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Barış Pınarı Harekatı ile PKK/ YPG terör örgütünden temizlenerek Türkiye'nin kontrolüne geçen Suriye'nin Telabyad ilçesindeki ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulundu. Sakarya Akyazı Yeniden Diriliş Kız Kur'an Kursu Derneği tarafından temini sağlanan yardım malzemeleri, Akçakale Belediyesinin ortak çalışmasıyla Telabyad'a ulaştırıldı. Telabyad kırsalında çadırlar kurarak yaşamını devam ettiren Suriyeli ailelere yönelik gerçekleştirilen ve AFAD'ın da yer aldığı dağıtım programında, Suriyeli ailelere belirlenen ihtiyaca göre gıda, kıyafet, mama, çocuk bezi ve temizlik malzemesi dağıtıldı. Başkan Yalçınkaya, dağıtım sırasında yakından ilgilendiği çocuklara da kek ve meyve suyu dağıttı.


Yardım programı ile ilgili açıklama yapan Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Barış Pınarı Harekatı ile huzur, istikrar ve güven ortamının yeniden sağlandığı Telabyad'da Türkiye Cumhuriyetinin büyüklüğünün bir kez daha görüldüğünün altını çizerek, "Bugün Suriye'deyiz. Üzüntünün, gözyaşının, elemin, kanın olduğu yerdeyiz. Çok üzüntülüyüz. Allah yardımcımız olsun. Değerli hanım kardeşlerimiz Londra'dan buraya gönül köprüsü kurdular ve biz de buralara ulaştırdık. Burada ihtiyaç sahibi ailelere bu yardımları getirdik. Allah inşallah hayırlar yazar. Bir an önce buradaki elemin, kederin, ıstırabın bitmesini istiyoruz. Her şey normale dönsün, buradaki insanların felaketten kurtulması için dua ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bizler belediye başkanları ve tüm devlet erkanı olarak Suriyeli kardeşlerimizin insani ve tüm ihtiyaçlarını karşılamak için elimizden geleni yapıyoruz. Allah yardımcımız olsun" diye konuştu. - TEL ABYAD

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Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 03:18 Kaynak: İHA
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