Telabyad'daki saldırıda yaralananlar Türkiye'ye getirildi - Son Dakika

Şanlıurfa Valiliği, 6 kişinin öldüğü Suriye'nin Telabyad kentindeki bombalı saldırıda yaralanan 11 kişinin Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Bugün (07.07.2020) saat 20.00 sularında sivillerin yoğun bulunduğu Telabyad merkezinde PKK/PYD terör örgütü tarafından bombalı araçla düzenlenen saldırı sonucunda 6 sivil hayatını kaybetmiş, 11 kişi de yaralanmıştır. Yaralılar Telabyad ve Akçakale Devlet Hastanelerinde tedavi altına alınmış olup, gerekli müdahaleler yapılmaktadır. Masum ve sivil Suriye vatandaşlarını hedef alan alçak saldırıyı şiddetle kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

(İHA)