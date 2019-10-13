Son Dakika Haberleri: Telabyad'dan yoğun duman yükseliyor
Son Dakika Güncel Telabyad'dan yoğun duman yükseliyor

Telabyad'dan yoğun duman yükseliyor

1 saat önce

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'nin Telabyad kentinde çatışmalar şiddetlendi.

Telabyad'dan yoğun duman yükseliyor, System.String[]

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'nin Telabyad kentinde çatışmalar şiddetlendi. Türk topçu birliklerinin vurduğu bölgeden yoğun dumanlar yükseliyor.

Fırat'ın doğusuna yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'nın 5. gününde Telabyad'daki çatışmalar yoğunlaştı. Öğle saatlerinde meskun mahale doğru kayan çatışmalar daha da şiddetlenirken, Türk topçu bataryaları ve obüsler tarafından şehir merkezindeki PKK/YPG hedefleri, mevzileri vurularak imha ediliyor. Yapılan atışların ardından bölgeden yoğun dumanlar yükseliyor.

(Şinasi İnan - İsmail Coşkun/İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 01:15 Kaynak: İHA
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