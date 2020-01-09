Telabyad halkı huzur ve güven ortamında özgürce yaşıyor - Son Dakika
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Telabyad halkı huzur ve güven ortamında özgürce yaşıyor

6 saat önce

Barış Pınarı Harekatı ile kontrolün sağlandığı Telabyad'a bağlı Suluk beldesinde halk, huzur ve güven ortamının sağlanmasının ardından kendi yurtlarında özgürce yaşamanın sevincini yaşıyor.

Telabyad halkı huzur ve güven ortamında özgürce yaşıyor, System.String[]

Barış Pınarı Harekatı ile kontrolün sağlandığı Telabyad'a bağlı Suluk beldesinde halk, huzur ve güven ortamının sağlanmasının ardından kendi yurtlarında özgürce yaşamanın sevincini yaşıyor.

Uzun yıllar terör örgütlerinin işgali altında kalması nedeniyle hiçbir hizmet alamayan Suluk belde halkı, Türkiye sayesinde kamu hizmetleriyle de tanışmaya başladı. Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde yürütülen faaliyetlerle belde halkı rahat bir nefes aldı. Suluk beldesinde lokantalar, eczaneler, bakkal ve diğer iş yerleri açılıp hizmet vermeye başlarken, terör örgütü işgali nedeniyle uzun yıllardır kullanılmayan kırk yıllık değirmende de taşlar dönmeye başladı. Suluk'ta babadan kalma değirmenlerini Türkiye'den temin ettikleri parçalarla yeniden aktif hale getirdiklerini ve hizmet vermeye başladıklarını ifade eden İbrahim Mahmud da Barış Pınarı Harekatı ile özgürlüklerine kavuştuklarını belirterek, Türkiye'ye ve Türk halkına teşekkür etti.

Telabyad Yerel Meclisi tarafından Suluk Belde Belediye Başkanı olarak görevlendirilen Süleyman Hüseyin Ahmed, Barış Pınarı Harekatı için Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür etti. Ahmed, PKK/ YPG'nin beldeyi terk etmesinin ardından belediyeyi teslim aldıklarını, 15 personel ve üç araçla belde genelinde temizlik hizmetleri vermeye başladıklarını söyledi. Üzerlerine düşen her görevi yapmaya çalıştıklarını ve şu anda kendilerini gerçekten bir vatan sahibi olarak gördüklerini ifade eden Ahmed, PKK/YPG işgali altında iken kendilerini ülkelerinde yabancı olarak hissettiklerini dile getirdi. Türkiye sayesinde yeniden yurtlarına döndüklerini ve memleketlerini yönetmeye başladıklarını kaydeden Ahmed, "Vatan sahibi olduğumuzu Türkiye sayesinde öğrendik. Türkiye hükümeti ve özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

(İHA)

Barış Pınarı Harekatı, Telabyad, Türkiye, Huzur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 03:35 Kaynak: İHA
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