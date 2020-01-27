Telabyad Hastanesi tam kapasite hizmet veriyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Telabyad Hastanesi tam kapasite hizmet veriyor - Son Dakika

Telabyad Hastanesi tam kapasite hizmet veriyor

6 saat önce

Barış Pınarı Harekatı ile huzur ve güven ortamına kavuşan Telabyad'da, Türkiye'nin onarımını yaptığı devlet hastanesinde bugüne kadar 27 bin hasta sağlık imkanlarından yararlanarak tedavi oldu.

Telabyad Hastanesi tam kapasite hizmet veriyor, System.String[]

Barış Pınarı Harekatı ile huzur ve güven ortamına kavuşan Telabyad'da, Türkiye'nin onarımını yaptığı devlet hastanesinde bugüne kadar 27 bin hasta sağlık imkanlarından yararlanarak tedavi oldu.

Suriye'nin Telabyad ilçesinde terör örgütü YPG/ PKK'nın açtığı yaralar, Türkiye'nin şefkat eliyle sarılmaya devam ediyor. Terör örgütünün kullanılmaz hale getirdiği Telabyad Devlet Hastanesi, Türkiye'nin onarım çalışmaları sonrası tam kapasite ile hizmet vermeye başladı. Telabyad Hastanesine gelen hastalar, burada muayene oluyor ve eczaneden ilaçlarını alıyor. Hastanede, göz hastalıkları başta olmak üzere çocuk, dahiliye, kadın doğum, ortopedi, radyoloji, KBB, diş, karma servis, acil servis, laboratuvar, röntgen gibi tüm poliklinikler tam kapasite ile çalışıyor. Hastanede hastaların tüm sağlık giderleri insani yardım kuruluşları tarafından karşılanıyor. Yetkililer, bugüne kadar Telabyad Hastanesinde 27 bin hastanın tedavi edilerek sağlığına kavuştuğunu belirtti. Ayrıca birçok ameliyatın yanı sıra 81 doğumun da gerçekleştirildiği vurgulandı. Servislere 121 hasta yatışı yapılırken, acil servis ve polikliniklerde de günlük 700 ile 800 arası hastaya hizmet verildiği açıklandı.

Öte yandan, ameliyat olması gereken bazı hastalar ile durumu ağır hastaların gerektiğinde Şanlıurfa'daki hastanelere yönlendirilerek tedavilerinin gerçekleştirildiği ifade edildi.

(İHA)

Barış Pınarı Harekatı, Telabyad, Türkiye, Huzur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 01:50 Kaynak: İHA
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