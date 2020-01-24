Telabyad Hastanesi tam kapasite ile hizmet vermeye başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Telabyad Hastanesi tam kapasite ile hizmet vermeye başladı - Son Dakika

Telabyad Hastanesi tam kapasite ile hizmet vermeye başladı

7 saat önce

Barış Pınarı Harekatı ile huzur ve güven ortamına kavuşan Tel Abyad'da kurumsal alt yapı çalışmaları kapsamında bugüne kadar 20 binin üzerinde hastaya sağlık hizmeti veren Tel Abyad Hastanesi, tam kapasite ile çalışmaya başladı.

Telabyad Hastanesi tam kapasite ile hizmet vermeye başladı, System.String[]

Barış Pınarı Harekatı ile huzur ve güven ortamına kavuşan Tel Abyad'da kurumsal alt yapı çalışmaları kapsamında bugüne kadar 20 binin üzerinde hastaya sağlık hizmeti veren Tel Abyad Hastanesi, tam kapasite ile çalışmaya başladı.


Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde terör örgütü YPG/ PKK'nın neden olduğu insani dramın izleri, şimdi Türkiye'nin şefkat eliyle siliniyor. Savaşta terör örgütünün kullanılamaz hale getirdiği Tel Abyad Hastanesi, Türkiye'nin gayret ve çabaları neticesinde tam kapasite ile çalışmaya başladı. Tel Abyad Hastanesinde başta göz, çocuk, dahiliye, kadın doğum, ortopedi ve acil servis olmak üzere tüm poliklinikler tam kapasite ile çalışıyor. Hastaneye gelen hastalar, muayenelerinin ardından eczaneden ilaçlarını temin ediyor. İşleyiş, Sağlık Bakanlığı ile Türk doktorlarının idaresi ve gözetiminde sağlanıyor.


Günde 700-800 hasta sağlık hizmeti alıyor


Yetkililer, Tel Abyad Hastanesinin acil servis ve poliklinikler olmak üzere günde 700 ile 800 arası hastaya sağlık hizmeti verdiğini belirtti. Gelen tüm hastaların ilaç ve diğer tıbbi giderleri ise Türkiye tarafından karşılanıyor. Hastalar, ameliyat ve bazı ağır vakalarda gerektiğinde Şanlıurfa'daki hastanelere yönlendirilerek tedavileri gerçekleştiriliyor.


Tel Abyad Hastanesinde en yoğun çalışan polikliniklerin başında kadın doğum ve çocuk polikliniği olduğu ifade edildi. Hastane çevresinde ise güvenliği, yerel polisler sağlıyor. - TEL ABYAD

Barış Pınarı Harekatı, Telabyad, Türkiye, Huzur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:35 Kaynak: İHA
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