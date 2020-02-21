Telabyad Hastanesinde kreş açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Telabyad Hastanesinde kreş açıldı - Son Dakika

Telabyad Hastanesinde kreş açıldı

7 saat önce

Suriye halkına sağlık hizmeti veren Telabyad Hastanesinde, çalışan personele yönelik 20 çocuk kapasiteli kreş açıldı.

Telabyad Hastanesinde kreş açıldı, System.String[]

Suriye halkına sağlık hizmeti veren Telabyad Hastanesinde, çalışan personele yönelik 20 çocuk kapasiteli kreş açıldı. Kreşin açılışını Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş yaptı.


Barış Pınarı Harekatı'yla terörden arındırılan Telabyad'da Türkiye tarafından bir kreş açıldı. Suriye halkına sağlık hizmeti veren Telabyad Hastanesinde, çalışan personele yönelik yapılan kreşin 20 çocuk kapasiteli olduğu belirtildi. Kreşin açılış törenine Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş, Suriye Görev Gücü Başkanlığı (SGG) yöneticileri, Telabyad Hastanesi yönetimi, Suriye Yerel Meclisi Başkan ve üyeleri ile hastane çalışanları katıldı. Yerel Meclis ve Suriyeli hastane personeli Türkiye'nin sunduğu hizmetlerden dolayı memnuniyetlerini belirtti. İlk defa kurum çalışanlarına yönelik bir kreş hizmetine şahit olduklarını belirten hastane çalışanları, çocuklarının hem güvenli bir ortamda eğitim alacaklarını hem de yaşıtlarıyla eğlenme ve sosyalleşme imkanı bulacaklarını dile getirdi. - TEL ABYAD

Şanlıurfa, Telabyad, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 12:52 Kaynak: İHA
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