Telabyad Hastanesinde kreş açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Telabyad Hastanesinde kreş açıldı - Son Dakika

Telabyad Hastanesinde kreş açıldı

16 dakika önce

Suriye halkına sağlık hizmeti veren Telabyad Hastanesinde, çalışan personele yönelik 20 çocuk kapasiteli kreş açıldı.

Telabyad Hastanesinde kreş açıldı, System.String[]

Suriye halkına sağlık hizmeti veren Telabyad Hastanesinde, çalışan personele yönelik 20 çocuk kapasiteli kreş açıldı. Kreşin açılışını Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş yaptı.

Barış Pınarı Harekatı'yla terörden arındırılan Telabyad'da Türkiye tarafından bir kreş açıldı. Suriye halkına sağlık hizmeti veren Telabyad Hastanesinde, çalışan personele yönelik yapılan kreşin 20 çocuk kapasiteli olduğu belirtildi. Kreşin açılış törenine Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş, Suriye Görev Gücü Başkanlığı (SGG) yöneticileri, Telabyad Hastanesi yönetimi, Suriye Yerel Meclisi Başkan ve üyeleri ile hastane çalışanları katıldı. Yerel Meclis ve Suriyeli hastane personeli Türkiye'nin sunduğu hizmetlerden dolayı memnuniyetlerini belirtti. İlk defa kurum çalışanlarına yönelik bir kreş hizmetine şahit olduklarını belirten hastane çalışanları, çocuklarının hem güvenli bir ortamda eğitim alacaklarını hem de yaşıtlarıyla eğlenme ve sosyalleşme imkanı bulacaklarını dile getirdi.

(İHA)

Şanlıurfa, Telabyad, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 01:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı'nın hamile olduğu ortaya çıktı
Rusya, Hazar Denizi üzerinden Suriye'ye savaş uçağı takviyesi yaptı 'Babamdan sonra ceket alan olmadı' diyen Suriyeli Fuad'a mont ve bisiklet Esed Rejimi'nin saldırısında şehit olan teğmenin son görüntüleri ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
12:53 Aleyna Tilki, bir kez daha Filozof Atakan hakkında konuştu: Korktuğum konu başına geldi minik
12:09 Pınar Altuğ, "Göğüs bölgenizdeki benleri aldırmak ister misiniz?" sorusuna cevap verdi
11:48 Sibel Köse Quintet caz tutkunlarıyla buluştu
11:44 DJ Kaan Deniz Kuşadası'nda sahne aldı
11:14 Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz: Doğru, evlendim

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 13:16:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Telabyad Hastanesinde kreş açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]