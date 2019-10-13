Telabyad'ın doğusu ele geçirildi
55 dakika önce
Barış Pınarı harekatı kapsamında Suriye'nin Telabyad şehir merkezine doğru ilerleyişini sürdüren Suriye Milli Ordusu ve Mehmetçik, kentin doğu kısmını ele geçirdi.
Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 11:55 Kaynak: İHA
Barış Pınarı harekatı kapsamında Suriye'nin Telabyad şehir merkezine doğru ilerleyişini sürdüren Suriye Milli Ordusu ve Mehmetçik, kentin doğu kısmını ele geçirdi.
Fırat'ın doğusundaki PKK/YPG hedeflerine yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Türk askeri ve Milli Suriye Ordusu (MSO) birlikleri, yoğun çatışmaların ardından Telabyad'ın doğusundaki mahalleleri ele geçirdi. MSO ve Mehmetçik, Telabyad'ın iç kısımlarına doğru ilerliyor.
Yoğun top ve obüs atışları ile de PKK/YPG hedefleri yerle bir ediliyor.
(Şinasi İnan - İsmail Coşkun/İHA)
Son dakika: Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı'nda Tel Abyad merkezine girdi Avrupa Birliği'ni mülteci korkusu sardı: Türkiye ile konuşmaktan başka çare yok Fırat Nehri'ne seyyar köprü sevkiyatı yapıldı AK Parti'den, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın skandal sözlerine tepki: Kim yanımızda, kim karşımızda unutmayacağız