Son Dakika Haberleri: Telabyad'ın doğusu ele geçirildi
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Telabyad'ın doğusu ele geçirildi

55 dakika önce

Barış Pınarı harekatı kapsamında Suriye'nin Telabyad şehir merkezine doğru ilerleyişini sürdüren Suriye Milli Ordusu ve Mehmetçik, kentin doğu kısmını ele geçirdi.

Barış Pınarı harekatı kapsamında Suriye'nin Telabyad şehir merkezine doğru ilerleyişini sürdüren Suriye Milli Ordusu ve Mehmetçik, kentin doğu kısmını ele geçirdi.

Fırat'ın doğusundaki PKK/YPG hedeflerine yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Türk askeri ve Milli Suriye Ordusu (MSO) birlikleri, yoğun çatışmaların ardından Telabyad'ın doğusundaki mahalleleri ele geçirdi. MSO ve Mehmetçik, Telabyad'ın iç kısımlarına doğru ilerliyor.

Yoğun top ve obüs atışları ile de PKK/YPG hedefleri yerle bir ediliyor.

(Şinasi İnan - İsmail Coşkun/İHA)

Telabyad'ın doğusu ele geçirildi

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 11:55 Kaynak: İHA
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Son dakika: Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı'nda Tel Abyad merkezine girdi
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