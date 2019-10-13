Telabyad'ın doğusunda çatışmalar sürüyor
30 dakika önce
Telabyad'ın doğusunda çatışmalar sürüyor Telabyad'ın doğusundaki PKK/YPG'nin bez parçaları indirildiŞANLIURFA - Barış Pınarı Harekatı kapsamında Telabyad'ın doğusundaki PKK/YPG terör örgütüne ait bez parçaları indirildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 03:17 Kaynak: İHA
Telabyad'ın doğusunda çatışmalar sürüyor
Telabyad'ın doğusundaki PKK/YPG'nin bez parçaları indirildi
ŞANLIURFA - Barış Pınarı Harekatı kapsamında Telabyad'ın doğusundaki PKK/YPG terör örgütüne ait bez parçaları indirildi.
Fırat'ın doğusuna yönelik gerçekleştirilen Barış pınarı Harekatı kapsamında Mehmetcik ve Milli Suriye Ordusu birlikleri bugün öğlen saatlerinde Telabyad'ın doğusunu ele geçirdi. Ele geçirilen bölgedeki PKK/YPG'ye ait bez parçaları birer birer indirldi.
Bölgeye MSO bayraklarının asılıyor.
TEM'de feci kaza: Aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı Esenyurt'ta cezaevi firarisi polisle çatıştı: 2 yaralı Konya'da toprağa gömülü erkek cesedi bulundu Barış Pınarı Harekatı'nı görüntüleyen gazeteciler çatışmanın ortasında kaldı