Son Dakika Haberleri: Telabyad'ın doğusunda çatışmalar sürüyor
Son Dakika 3. Sayfa Telabyad'ın doğusunda çatışmalar sürüyor

Telabyad'ın doğusunda çatışmalar sürüyor

30 dakika önce

Telabyad'ın doğusunda çatışmalar sürüyor Telabyad'ın doğusundaki PKK/YPG'nin bez parçaları indirildiŞANLIURFA - Barış Pınarı Harekatı kapsamında Telabyad'ın doğusundaki PKK/YPG terör örgütüne ait bez parçaları indirildi.

Telabyad'ın doğusunda çatışmalar sürüyor

Telabyad'ın doğusundaki PKK/YPG'nin bez parçaları indirildi

ŞANLIURFA - Barış Pınarı Harekatı kapsamında Telabyad'ın doğusundaki PKK/YPG terör örgütüne ait bez parçaları indirildi.

Fırat'ın doğusuna yönelik gerçekleştirilen Barış pınarı Harekatı kapsamında Mehmetcik ve Milli Suriye Ordusu birlikleri bugün öğlen saatlerinde Telabyad'ın doğusunu ele geçirdi. Ele geçirilen bölgedeki PKK/YPG'ye ait bez parçaları birer birer indirldi.

Bölgeye MSO bayraklarının asılıyor.

Telabyad'ın doğusunda çatışmalar sürüyor

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 03:17 Kaynak: İHA
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