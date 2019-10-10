Telabyad'ın doğusundaki 2 hedef vuruldu
15 dakika önce
Telabyad'ın doğusundaki 2 hedef vurulduŞANLIURFA - PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirilen operasyonda Telabyad'ın doğusundaki 2 hedef vuruldu.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 09:58 Kaynak: İHA
Telabyad'ın doğusundaki 2 hedef vuruldu
ŞANLIURFA - PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirilen operasyonda Telabyad'ın doğusundaki 2 hedef vuruldu.
PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirilen operasyonda Telabyad'ın doğusundaki 2 hedef çok namlulu roketatarlarla vuruldu.
Türk topçusunun vurduğu yerlerden dumanlar yükseldi.
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