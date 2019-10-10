Son Dakika Haberleri: Telabyad'ın doğusundaki 2 hedef vuruldu
Son Dakika Güncel Telabyad'ın doğusundaki 2 hedef vuruldu

Telabyad'ın doğusundaki 2 hedef vuruldu

6 dakika önce

PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirilen operasyonda Telabyad'ın doğusundaki 2 hedef vuruldu.

PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirilen operasyonda Telabyad'ın doğusundaki 2 hedef vuruldu.

PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirilen operasyonda Telabyad'ın doğusundaki 2 hedef çok namlulu roketatarlarla vuruldu. Türk topçusunun vurduğu yerlerden dumanlar yükseldi.

(Bekir Basmacı - Şinasi İnan/İHA)

Telabyad'ın doğusundaki 2 hedef vuruldu

Telabyad, Suriye, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 10:05 Kaynak: İHA
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