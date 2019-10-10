Telabyad'ın doğusundaki 2 hedef vuruldu
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PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirilen operasyonda Telabyad'ın doğusundaki 2 hedef vuruldu.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 10:05 Kaynak: İHA
PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirilen operasyonda Telabyad'ın doğusundaki 2 hedef vuruldu.
PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirilen operasyonda Telabyad'ın doğusundaki 2 hedef çok namlulu roketatarlarla vuruldu. Türk topçusunun vurduğu yerlerden dumanlar yükseldi.
(Bekir Basmacı - Şinasi İnan/İHA)
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