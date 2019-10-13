Son Dakika Haberleri: Telabyad'ın doğusundaki PKK/YPG'nin bez parçaları indirildi
Son Dakika Genel Telabyad'ın doğusundaki PKK/YPG'nin bez parçaları indirildi

Telabyad'ın doğusundaki PKK/YPG'nin bez parçaları indirildi

58 dakika önce

- Telabyad'ın doğusundaki PKK/YPG'nin bez parçaları indirildiŞANLIURFA - Barış Pınarı Harekatı kapsamında Telabyad'ın doğusundaki PKK/YPG terör örgütüne ait bez parçaları indirildi.

- Telabyad'ın doğusundaki PKK/YPG'nin bez parçaları indirildi

ŞANLIURFA - Barış Pınarı Harekatı kapsamında Telabyad'ın doğusundaki PKK/YPG terör örgütüne ait bez parçaları indirildi.

Fırat'ın doğusuna yönelik gerçekleştirilen Barış pınarı Harekatı kapsamında Mehmetcik ve Milli Suriye Ordusu birlikleri bugün öğlen saatlerinde Telabyad'ın doğusunu ele geçirdi. Ele geçirilen bölgedeki PKK/YPG'ye ait bez parçaları birer birer indirldi.

Bölgeye MSO bayraklarının asılıyor.

Telabyad'ın doğusundaki PKK/YPG'nin bez parçaları indirildi

Genel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 02:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ölümden dönen Acun Ilıcalı'dan kaza sonrası ilk açıklama: Sağlık durumum çok iyi
Fırat Nehri'ne seyyar köprü sevkiyatı yapıldı Sosyal medya ayağa kalktı: "YPG'ye destek veren Greta'nın resmi Kadıköy duvarlarından silinsin!"

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2019 15:49:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Telabyad'ın doğusundaki PKK/YPG'nin bez parçaları indirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]