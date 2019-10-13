Son Dakika Haberleri: Telabyad'ın ele geçirilmesi sınırın her iki tarafında da sevinç ile karşılandı
Son Dakika Genel Telabyad'ın ele geçirilmesi sınırın her iki tarafında da sevinç ile karşılandı

Telabyad'ın ele geçirilmesi sınırın her iki tarafında da sevinç ile karşılandı

48 dakika önce

Telabyad'ın ele geçirilmesi sınırın her iki tarafında da sevinç ile karşılandıŞANLIURFA - Barış Pınarı Harekatı kapsamında çatışmaların 5 gününde Telabyad'ın şehir merkezinde kontrol ele geçirildi.

Telabyad'ın ele geçirilmesi sınırın her iki tarafında da sevinç ile karşılandı

ŞANLIURFA - Barış Pınarı Harekatı kapsamında çatışmaların 5 gününde Telabyad'ın şehir merkezinde kontrol ele geçirildi.

Fırat'ın doğusundaki PKK-YPG terör örgütüne yönelik sürdürülen Barış Pınarı Harekatı'nda Telabyad ele geçirildi. Suriye Milli Ordusu ve Mehmetçik tarafından kuşatılan Telabyad şehir merkezi, öğlen saatlerindeyoğunlaşan çatışmaların ardından düşürüldü. Milli Suriye Ordusu ve Türk askeri, sabahın ilk ışıklarından itibaren itibaren top ve obüs atışları ile vurulan Telabyad şehir merkezine girdi.

Telabyad'ın ele geçirilmesi sınırın her iki tarafında da sevinç ile karşılandı.

Telabyad'ın ele geçirilmesi sınırın her iki tarafında da sevinç ile karşılandı

Genel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 04:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sosyal medya ayağa kalktı: "YPG'ye destek veren Greta'nın resmi Kadıköy duvarlarından silinsin!"
Erdoğan Merkel'e açıkça sordu: Bizden mi yanasınız terör örgütünden mi? Trump'tan harekat açıklaması: Mücadeleye katılmamamız akıllıca, bırakın savaşsınlar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2019 17:20:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Telabyad'ın ele geçirilmesi sınırın her iki tarafında da sevinç ile karşılandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]