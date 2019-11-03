Son Dakika Haberleri: Telabyad Meclis Başkanı Hamdo bombalı saldırıyı değerlendirdi: "Bu saldırı tam bir vahşettir"
Son Dakika Genel Telabyad Meclis Başkanı Hamdo bombalı saldırıyı değerlendirdi: 'Bu saldırı tam bir vahşettir'

Telabyad Meclis Başkanı Hamdo bombalı saldırıyı değerlendirdi: "Bu saldırı tam bir vahşettir"

7 saat önce

Telabyad Meclis Başkanı Hamdo bombalı saldırıyı değerlendirdi: "Bu saldırı tam bir vahşettir"ŞANLIURFA - Telabyad Meclis Başkanı Vail El Hamdo, PKK-PYG terör örgütünün Telabyad'da düzenlediği saldırı vahşet olarak değerlendirdi.

Telabyad Meclis Başkanı Hamdo bombalı saldırıyı değerlendirdi: "Bu saldırı tam bir vahşettir"

ŞANLIURFA - Telabyad Meclis Başkanı Vail El Hamdo, PKK-PYG terör örgütünün Telabyad'da düzenlediği saldırı vahşet olarak değerlendirdi.

Meclis Başkanı Vail El Hamdo, Barış Pınarı harekatı ile terör örgütü PKK/YPG terör örgütünden kurtarılan Suriye'nin Telabyad kentinde dün meydana gelen bombalı saldırıyı vahşet olarak değerlendirdi. Türkiye'de bulunan bombalı saldırının ardından ülkelerine geçmek için izin bekleyen Suriyelilerle birlikte sınırda bulunan Hamdo, "Bu bir vahşettir. İnsanlıktan nasibini almamış cani ruhlu insanların yaptığı bir katliamdır.Bu saldırıda günahsız çocuklar,kadınlar ve siviller şehit olmuştur.Eczanesinde görev başında olan günahsız insanlar katledilmiştir.Burada bekleyen insanlar vefat eden ve yaralı olanların yakınları.Yirmiye yakın şehit ve bir o kadar yaralı var.Acımız çok büyük bu saldırılar tamamen sivillere yönelik ve bir saldırıdır" dedi.

Sınırda bekleyiş sürüyor

Telabyad'daki bombalı saldırıda ölen ve yaralananların Türkiye'deki yakınları sınır hattında bekleyişlerini sürdürüyor. Türk devletinden izin bekleyen Suriyelilerden Halil Meşhurgü, "Telabyad'da olanlar tamamen bir katliamdır,Bizimde orada yakınlarımız var ve vefat eden yakınlarımız var" diye konuştu.

Telabyad Meclis Başkanı Hamdo bombalı saldırıyı değerlendirdi: Bu saldırı tam bir vahşettir

Genel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 02:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



19 yaşındaki genç sırtında içi taş dolu çantasıyla ölüme gitti
80 yaşındaki Amerikalı ile evlenen Meltem Miraloğlu itiraf etti: Türkiye'de yıllardır iş gelmedi Ölümden dönen şarkıcı Gökhan Akar'ın uyandıktan sonraki ilk kelimesi "Annem öğrendi mi?" oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2019 21:53:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Telabyad Meclis Başkanı Hamdo bombalı saldırıyı değerlendirdi: "Bu saldırı tam bir vahşettir"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]