Telabyad şehir merkezinde temizlik çalışması yapılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Telabyad şehir merkezinde temizlik çalışması yapılıyor - Son Dakika

Telabyad şehir merkezinde temizlik çalışması yapılıyor

7 saat önce

Barış Pınarı Harekatı ile huzur ve güven ortamına kavuşan Telabyad'ta yerel meclis tarafından kaldırım temizleme çalışmaları başlatıldı.

Telabyad şehir merkezinde temizlik çalışması yapılıyor, System.String[]

Barış Pınarı Harekatı ile huzur ve güven ortamına kavuşan Telabyad'ta yerel meclis tarafından kaldırım temizleme çalışmaları başlatıldı.


Terörden arındırılan güvenli bölgelerde insani hizmetlerin yanı sıra kurumsal yapılarda aktif çalışmaya başladı. Bu kapsamda Şanlıurfa Valiliği koordinatörlüğünde, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Telabyad yerel meclisinin katkıları ile şehir merkezinde çalışmalar devam ediyor. Bu hafta içerisinde Telabyad şehir merkezi işçiler tarafından temizlendi. İlçedeki iş yerleri ve kaldırımlar yıkanırken temizleme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.


Kurumlar tam kapasite ile çalışıyor


Telabyad ilçesinde başta hastane, adliye, Kızılay, PTT mobil hizmetleri ve yerel polis olmak üzere kurumsal alt yapılar ilçedeki insanlara hizmet vermeye devam ediyor. İlçede alt yapı çalışmaları da hızla gerçekleştiriliyor. - ŞANLIURFA

Barış Pınarı Harekatı, Telabyad, Huzur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 10:21 Kaynak: İHA
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