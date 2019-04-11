Telabyad Semalarında Helikopter Hareketliliği
1 saat önce
SURİYE'nin terör örgütü PKK/PYD denetimindeki Telabyad kentinin semalarında helikopter hareketliliği yaşandı.
SURİYE'nin terör örgütü PKK/PYD denetimindeki Telabyad kentinin semalarında helikopter hareketliliği yaşandı. Alçak uçuş yapan, hangi ülkeye ait olduğu bilinmeyen helikopterler, Türkiye tarafından da görüldü.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:58 Kaynak: DHA
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Telabyad kentinin semalarında sabah saatlerinden itibaren 2 helikopter alçak uçuş yapmaya başladı. Türkiye tarafından çıplak gözle görülen helikopterler uçarken, uçak sesleri de duyuldu. Yaklaşık 2 saat boyunca kent semalarında uçuş yapan, hangi ülkeye ait olduğu bilinmeyen helikopterler, daha sonra ülkenin iç kesimlerine doğru uçarak gözden kayboldu.
- Şanlıurfa
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