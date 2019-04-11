Son Dakika Haberleri: Telabyad Semalarında Helikopter Hareketliliği

Telabyad Semalarında Helikopter Hareketliliği

1 saat önce

SURİYE'nin terör örgütü PKK/PYD denetimindeki Telabyad kentinin semalarında helikopter hareketliliği yaşandı.

Telabyad Semalarında Helikopter Hareketliliği, System.String[]
SURİYE'nin terör örgütü PKK/PYD denetimindeki Telabyad kentinin semalarında helikopter hareketliliği yaşandı. Alçak uçuş yapan, hangi ülkeye ait olduğu bilinmeyen helikopterler, Türkiye tarafından da görüldü.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Telabyad kentinin semalarında sabah saatlerinden itibaren 2 helikopter alçak uçuş yapmaya başladı. Türkiye tarafından çıplak gözle görülen helikopterler uçarken, uçak sesleri de duyuldu. Yaklaşık 2 saat boyunca kent semalarında uçuş yapan, hangi ülkeye ait olduğu bilinmeyen helikopterler, daha sonra ülkenin iç kesimlerine doğru uçarak gözden kayboldu.

- Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:58 Kaynak: DHA
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