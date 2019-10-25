Son Dakika Haberleri: Telabyad'ta bombalı araç saldırısı: 1 ölü, 4 yaralı
Son Dakika Güncel Telabyad'ta bombalı araç saldırısı: 1 ölü, 4 yaralı

Telabyad'ta bombalı araç saldırısı: 1 ölü, 4 yaralı

19 dakika önce

Suriye'nin Telabyad kentine bağlı Hamam El Türkmen Köyünde terör örgütü PKK/YPG'li teröristler tarafından daha önceden bomba ile tuzaklanan araç patlatıldı.

Telabyad'ta bombalı araç saldırısı: 1 ölü, 4 yaralı, System.String[]

Suriye'nin Telabyad kentine bağlı Hamam El Türkmen Köyünde terör örgütü PKK/ YPG'li teröristler tarafından daha önceden bomba ile tuzaklanan araç patlatıldı. Patlamada 1 sivil hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Suriye'nin Telabyad kentine bağlı Hamam El Türkmen Köyünde PKK/YPG'li teröristler tarafından daha önceden bomba ile tuzaklanan araç patladı. Öğle saatlerinde yaşanan patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise yaralandığı öğrenildi. Patlama nedeniyle Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinden çok sayıda ambulans ve umke ekibi sevk edildi. Telabyad'tan alınan yaralılar, Akçakale Devlet Hastanesine getirildi.

(İHA)

Telabyad, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 05:40 Kaynak: İHA
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