Son Dakika Haberleri: Telabyad'ta bombalı araç saldırısı: 1 ölü, 4 yaralı
Son Dakika Genel Telabyad'ta bombalı araç saldırısı: 1 ölü, 4 yaralı

Telabyad'ta bombalı araç saldırısı: 1 ölü, 4 yaralı

1 saat önce

Telabyad'ta bombalı araç saldırısı: 1 ölü, 4 yaralıŞANLIURFA - Suriye'nin Telabyad kentine bağlı Hamam El Türkmen Köyünde terör örgütü PKK/YPG'li teröristler tarafından daha önceden bomba ile tuzaklanan araç patlatıldı.

Telabyad'ta bombalı araç saldırısı: 1 ölü, 4 yaralı

ŞANLIURFA - Suriye'nin Telabyad kentine bağlı Hamam El Türkmen Köyünde terör örgütü PKK/ YPG'li teröristler tarafından daha önceden bomba ile tuzaklanan araç patlatıldı. Patlamada 1 sivil hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Suriye'nin Telabyad kentine bağlı Hamam El Türkmen Köyünde PKK/YPG'li teröristler tarafından daha önceden bomba ile tuzaklanan araç patladı. Öğle saatlerinde yaşanan patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise yaralandığı öğrenildi. Patlama nedeniyle Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinden çok sayıda ambulans ve umke ekibi sevk edildi. Telabyad'tan alınan yaralılar, Akçakale Devlet Hastanesine getirildi.

Telabyad'ta bombalı araç saldırısı: 1 ölü, 4 yaralı

Telabyad, Suriye, Genel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 06:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tel Abyad'da bomba yüklü araç patladı
Rusya'da bir asker, 8 silah arkadaşını öldürdü ABD Savunma Bakanı Esper: Petrol yatakları için Suriye'de birlik bırakacağız İngiltere'de TIR içinde ölü bulunan kadının son mesajı ortaya çıktı: Ölüyorum anne, özür dilerim

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2019 19:35:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Telabyad'ta bombalı araç saldırısı: 1 ölü, 4 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]