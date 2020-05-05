Telabyad?ta yeni kamu binaları inşa ediliyor - Son Dakika

Telabyad?ta yeni kamu binaları inşa ediliyor
6 saat önce
ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesine sınır komşusu olan Suriye'nin Telabyad kentinde yeni kamu binalarının yapımı devam ediyor.
ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesine sınır komşusu olan Suriye'nin Telabyad kentinde yeni kamu binalarının yapımı devam ediyor. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen Telabyad'da, yapımı devam eden inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi tarafından inşaatına başlanan Emniyet Müdürlüğü, Nüfus ve Vergi Dairesi inşaatlarında incelemelerde bulunan Vali Erin, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Türkiye'den yetkililerin gözetiminde devam eden inşaat çalışmalarının en kısa sürede tamamlanacağını belirten Vali Erin, yeni hizmet binalarının faaliyete girmesiyle Barış Pınarı Harekatı bölgesinde kamusal hizmet alanlarında önemli bir adım atılmış olacağını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 12:59 Kaynak: DHA
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