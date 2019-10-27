Son Dakika Haberleri: Telabyad'taki sivillere STK'lardan insani yardım
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Telabyad'taki sivillere STK'lardan insani yardım

31 dakika önce

- Telabyad'taki sivillere STK'lardan insani yardımŞANLIURFA - Suriye sınır ilçesi olan Telabyad'ta sivillere insani yardım sürüyor.

- Telabyad'taki sivillere STK'lardan insani yardım

ŞANLIURFA - Suriye sınır ilçesi olan Telabyad'ta sivillere insani yardım sürüyor.

Şanlıurfa ilinde temsilciliği bulunan STK'lar hafta sonunda AFAD ve Kızılay'ın öncülüğünde sınır ilçesi olan Telabyad'a adeta çıkarma yaptı. İnsani yardım kuruluşları başta gıda malzemesi olmak üzere, battaniye, gıda kolisi, patates, portakal, süt, bisküvi ve Suriye ekmeği olmak üzere toplam 10 araçlık bir araç konvoyu ile yardım yaptı.

Yardımın yapılacağı okul bahçesine gelindiğinde büyük bir kalabalıkla karşılaşıldı. Gelen yardımlardan faydalanmak için yaşlı, genç, kadın ve motosikletlerden oluşan insan seli ile karşılaşıldı.

Terör örgütü YPK/ PKK beş yıl içerisinde Telabyad ilçesinde yaşayan insanları adete açlığa mahkum ettiği ve bu nedenle gıda sıkıntısının had safhaya ulaştığı gözlendi.

Telabyad'lı siviller, yapılan yardımlardan dolayı Türkiye'ye ve Türk halkına teşekkür etti.

Telabyad'taki sivillere STK'lardan insani yardım

Telabyad, Kızılay, Suriye, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 10:21 Kaynak: İHA
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