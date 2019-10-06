Son Dakika Haberleri: Telabyad'tan alevler yükseliyor
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Telabyad'tan alevler yükseliyor

1 saat önce

Telabyad'tan alevler yükseliyor Kent merkezinden yükselen alevler Akçakale'den göründüŞANLIURFA - PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin Telabyad kenti alevlere teslim oldu.

Telabyad'tan alevler yükseliyor

Kent merkezinden yükselen alevler Akçakale'den göründü

ŞANLIURFA - PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin Telabyad kenti alevlere teslim oldu.

PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin Telabyad kentinde büyük bir yangın çıktı. Kent merkezinde akşam saatlerinde çıkan yangın Şanlıurfa'nın sınır ilçesi olan Akçakale'den de rahatlıkla görüldü. Yangın nedeniyle alevler yaklaşık 5 metre yükseğe kadar çıkarken dumanlar ise kentin üstünde bir sis bulutu oluşturdu. Yangının neden kaynaklandığı konusunda ise herhangi bir bilgi alınamadı.

Telabyad'tan alevler yükseliyor

Akçakale, PKK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 07:22 Kaynak: İHA
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