Telabyad ve Resulayn'da çocukların yüzleri gülüyor - Son Dakika

ŞANLIURFA'nın sınır komşuları olan ve Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad ile Resulayn ilçelerinde eğitim çağındaki çocukların kültürel etkinlikler sayesinde yüzleri gülüyor.

Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad ile Resulayn ilçelerinde Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bölgede çeşitli organizasyonlar gerçekleştiriyor. Haftanın 3 günü bölgedeki okullara giderek çizgi film ve sinema gösterileri gerçekleştiren görevliler, çocukları sosyal ve kültürel etkinliklerle buluşturuyor.

RESİM, TİYATRO VE EL SANATLARI DA OLACAK