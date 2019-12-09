Telabyad ve Resulayn merkezine elektrik verilmeye başladı

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Telabyad ve Resulayn ilçe merkezlerine elektrik enerjisi verilmesi için yapılan çalışmalar ile ilçelere giriş çıkışı kontrol eden güvenlik birimlerini yerinde inceledi.



Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Rus askeri yetkililerle yaptığı görüşmeler akabinde, Tişrin Barajı'ndan elektrik verilmeye başlanan kırsal kesimden sonra Telabyad ve Resulayn merkezine de enerji verilmesi için yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Vali Abdullah Erin, terör örgütünün bölgeyi terk ederken trafo merkezlerini bombaladığını, iletim hatlarına zarar verdiğini belirtti.



Şanlıurfa Valiliği koordinasyonunda TEİAŞ personeli ile Telabyad ve Resulayn Yerel Meclisi tarafından belirlenen 25 kişilik bir ekip tarafından çalışmaların yürütüldüğünü kaydeden Vali Erin, "Telabyad'da şu ana kadar 100 kilometre iletim hattı onarıldı. Resulayn'da 43 kilometrenin onarımı tamamlandı, çalışmalar devam ediyor. Şu anda enerji Telabyad ilçe merkezi ve kırsala ulaşmış durumda. Hastane, okul, ibadethaneler, kamu binaları başta olmak üzere enerji sağlıyorduk. Şu anda evlere enerji verilmeye başladı" dedi.



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı ile her iki ilçede huzur ve güven ortamını sağlamanın yanında, burada yaşayan halkın temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik tedbirleri almaya devam ettiklerini dile getiren Vali Erin, her iki ilçe merkezi ve kırsalının güven içinde yaşanılabilir hale gelmesi için çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü söyledi.



Enerji hatlarındaki incelemelerinin ardından Telabyad'a giriş çıkışları kontrol eden ve güvenlik birimlerini ziyaret eden Vali Erin, buradaki çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.



İncelemelerinin ardından Telabyad ilçe merkezinde esnaf ve halkı ziyaret eden Vali Erin, sorunlarını dinlediği halkla sohbet etti. - ŞANLIURFA