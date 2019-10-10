Son Dakika Haberleri: Telabyad yoğun bombardıman altında
Son Dakika 3. Sayfa Telabyad yoğun bombardıman altında

Telabyad yoğun bombardıman altında

1 saat önce

Telabyad yoğun bombardıman altındaŞANLIURFA - Suriye'nin Telabyad kentinden Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine atılan havan mermilerinin ardından Türk birlikleri tarafından YPG-PKK hedefleri yoğun ateş altına alındı.

Telabyad yoğun bombardıman altında

ŞANLIURFA - Suriye'nin Telabyad kentinden Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine atılan havan mermilerinin ardından Türk birlikleri tarafından YPG-PKK hedefleri yoğun ateş altına alındı. Dumanlar içerisinde kalan bölgedeki teröristler kaçmaya başladı.

Fırat'ın Doğusu'na yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı devam ediyor. Harekatın ikinci gününde de terör örgütü üyelerinin sınır hattındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçe merkezine art arda attığı roketlerden sonra belirlenen YPG/PKK hedefleri Türk obüs ve topçu bataryaları tarafından yoğun ateş altına alındı. Peş peşe yapılan atışlarla vurulan hedeflerden dumanlar yükseldi. bölgenin farklı yerlerinden aynı anda çıkan dumanlar gökyüzüne ulaşırken, teröristler ise kaçmaya başladı.

Türk birliklerinin terör örgütünün mevzi, siperlerine yönelik atışlar aralıklarla sürüyor.

Telabyad yoğun bombardıman altında

Şanlıurfa, Akçakale, Telabyad, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 03:21 Kaynak: İHA
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