Telafer'de Patlama: 2 Ölü, 12 Yaralı
2 saat önce
Irak'ın Musul kentine bağlı Telafer'de meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi yaralandı.
Irak
'ın Musul
kentine bağlı Telafer
'de meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, kent merkezindeki Rasulcade bölgesinde bomba yüklü bir araç havaya uçtu. Polis
kaynakları, patlamada ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğünü, 12 kişinin yaralandığını bildirdi.
Türkmen nüfusun çoğunlukta olduğu Telafer'de, 2014'te terör örgütü DEAŞ'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından yaklaşık 200 binden fazla insan evlerini terk etmek zorunda kalmıştı. Irak ordusu, kenti geçen sene DEAŞ'tan geri almayı başarmıştı. - ERBİL
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 01:59 Kaynak: İHA
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