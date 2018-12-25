Son Dakika Haberleri: Telafer'deki Saldırıyı Deaş Üstlendi

Telafer'deki Saldırıyı Deaş Üstlendi

3 dakika önce

Irak'ın Musul kentine bağlı Telafer kentinde 2 kişinin öldüğü saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Telafer'deki Saldırıyı Deaş Üstlendi, System.String[]
Irak'ın Musul kentine bağlı Telafer kentinde 2 kişinin öldüğü saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi. Telafer'de bugün öğlen saatlerinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi. Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı Musul'a bağlı Telafer'in merkezindeki Rasulcade bölgesinde meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi de yaralanmıştı. Telafer, 2014'te DEAŞ'ın kontrolü altına alınmasının ardından 200 binden fazla insan evlerini terk etmek zorunda kalmıştı. Irak ordusu geçtiğimiz yıl kenti DEAŞ'tan geri almayı başarmıştı.

(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:36 Kaynak: İHA

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