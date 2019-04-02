Son Dakika Haberleri: Telaferli Türkmenler Irak'a Dönmeye Devam Ediyor - Kerkük

Telaferli Türkmenler Irak'a Dönmeye Devam Ediyor - Kerkük

1 saat önce

Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın zulmünden kaçarak Türkiye'ye sığınan Telaferli Türkmenlerin dönüşü devam ediyor.

Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın zulmünden kaçarak Türkiye'ye sığınan Telaferli Türkmenlerin dönüşü devam ediyor.

Türkiye'de 4 yıl kaldıktan sonra gönüllü olarak yaşadıkları yere dönen Telaferliler, Yahyava Kampı'na yerleşti.

Yahyava Kampı Müdürü Şuayib Kasapoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son iki ayda yaklaşık 50 Telaferli ailenin Irak'a geri döndüğünü ve kampa geçici olarak yerleştiğini söyledi.

Musul'u kurtarma operasyonu sırasında terör örgütü DEAŞ ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmadan dolayı Telafer'de çok sayıda evin tahrip edildiğini aktaran Kasapoğlu, evleri tahrip edilenlerin de yurtlarına geri dönemediklerini belirtti.

Telaferli ailelerin geçici olarak Yahyava Kampı'na yerleştiklerini söyleyen Kasapoğlu, Telafer ve diğer Türkmen beldelerin imarı için hükümetin müdahale etmesi gerektiğini vurguladı.

Evlerine en kısa zamanda dönmek istediklerini dile getiren Telaferli Neşet Kıreşi de "Telafer'e geri dönmemize tek engel evlerimizin tahrip olması." dedi.

Operasyonlardan dolayı evlerinin kullanılamaz hale geldiğini vurgulayan Kıreşi, göçmen durumuna düşen yüzlerce Telaferli ailenin evlerine geri dönmeye hazır olduğunu ancak evleri tahrip olduğu için bu isteklerini yerine getiremediklerini aktardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 06:48 Kaynak: AA

Türkiye, Irak, Güncel
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