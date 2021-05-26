Telafi eğitimleri haziran ayında başlıyor - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından yeni eğitim-öğretim dönemiyle ilgili açıklama yaptı. Selçuk, "Eğitimde telafi uygulamasına hazırız" ifadelerini kullandı.
Bakan Selçuk paylaşımında, "Eğitimde telafi uygulamasına hazırız. Büyük ve kapsamlı bir telafi süreciyle; akademik, sosyal duygusal ve fiziksel alanda olumsuz etkileri ortadan kaldıracağız. Haziran ayı itibarıyla başlayacağımız çalışmalar 2021-2022 eğitim yılını da kapsayacak." ifadelerini kullandı.
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