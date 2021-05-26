Telafi eğitimleri haziran ayında başlıyor - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından yeni eğitim-öğretim dönemiyle ilgili açıklama yaptı. Selçuk, "Eğitimde telafi uygulamasına hazırız" ifadelerini kullandı.

ÇALIŞMALAR ÖNÜMÜZDEKİ EĞİTİM YILINI DA KAPSAYACAK

Bakan Selçuk paylaşımında, "Eğitimde telafi uygulamasına hazırız. Büyük ve kapsamlı bir telafi süreciyle; akademik, sosyal duygusal ve fiziksel alanda olumsuz etkileri ortadan kaldıracağız. Haziran ayı itibarıyla başlayacağımız çalışmalar 2021-2022 eğitim yılını da kapsayacak." ifadelerini kullandı.