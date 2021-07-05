"Telafide Ben de Varım" etkinliği Sakarya'da renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanlığınca ilkokul, ortaokul ve lise kademesinde eğitim gören öğrenciler için hazırlanan "Telafide Ben de Varım" programı Sakarya'da başladı.

Sakarya Atatürk Stadyumu'nda düzenlenen programın başında farklı okullardan gelen öğrenciler gösteri sundu.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Salih Güvendi, burada yaptığı konuşmada, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde "Bu yaz Sakarya başka olacak" sloganıyla okulların, spor tesislerinin tamamını öğrenciler ile velilerin hizmetine açtıklarını belirterek, "Bu sebeple yediden yetmişe herkesin katılabileceği bir program olacak. Değerli velilerimizi Halk Eğitim Merkezlerine bekliyoruz. Halk Eğitim Merkezlerinde velilerimizin ihtiyacı olan eğitimler öğrencilerimizin de katılabileceği şekilde açılacak." dedi.

Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Özgür Aygün ise tesislerine bekledikleri herkesi spor yapmaya davet etti.

Konuşmaların ardından Sakarya Yenikent Halk Eğitim Merkezi özel eğitim öğrencilerinden oluşan grup ritim dinletisi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları da ekstrim gösterisi sundu.

Sakarya Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin müzik dinletisi sunduğu programda, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı yağlı güreş sporcuları da gösteri yaptı.

Gösterilerin ardından, öğretmen, öğrenci ve sporcuların, "Telafide Ben de Varım" ve spor branşlarının tanıtımı için hazırlanan stantları protokol üyelerince gezildi. Stantlarda, robotik kotlama, seramik boyama, kitap yazımı, drama gösterimleri, futbol, tenis, bisiklet, doğa yürüyüşü, karate, ok atma, izcilik gibi bir çok branşın tanıtımı için açılan stantlar velilerden ilgi gördü.

Program sonunda stadyum dışına çıkan öğrenciler uçurtma uçurdu.