'Telafide Ben de Varım Oryantiring Yarışması'nda öğrenciler hedefleri bulmaya çalıştı

Harita yardımıyla yön bulmayı içeren, zamana karşı yapılan oryantiringe Trabzon'da ilgi sürekli artıyor.

Oryantiring Federasyonu İl Temsilciliği ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Telafide Ben de Varım Oryantiring Yarışması', Zağnos Vadisinde yapıldı. Uzun süredir salgın nedeniyle etkinliklerden uzak kalan onlarca öğrenci, doğada ağaçların arasında yerleştirilen hedefleri, harita ve pusula yardımıyla en hızlı şekilde bulmaya çalıştı.

Daha önce Beşikdüzü'nde denizde, Uzungöl ve Mamat Boğazı gibi birbirinden farklı onlarca yerde oryantiring yarışmaları düzenlendiğini hatırlatan Oryantiring Federasyonu Asbaşkanı Prof. Dr. Fatih Bektaş "Şehrimiz bu branş için çok uygun, birçok ilçede etkinlikler düzenlenebilir. Bunu iyi değerlendirmemiz lazım. Trabzon'u pekala oryantiring branşının önemli bir merkezi yapabiliriz. Pandemi sonrası yeni projelerle halkımızı buluşturacağız. İlimizde oryantiringe ilginin artması bizi çok mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık iki saat süren mücadelelerin ardından 8 ayrı kategoride hedefi en hızlı şekilde tamamlayan yarışmacılar ödüllerini törenle aldı. - TRABZON