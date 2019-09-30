Son Dakika Haberleri: Telde asılı okul üniformasını böyle çaldı
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Telde asılı okul üniformasını böyle çaldı

1 saat önce

Telde asılı okul üniformasını böyle çaldı Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdıDENİZLİ - Denizli'de bir şahsın balkondaki çamaşır telinde asılı duran okul üniformasını çalması güvenlik kameralarına yansıdı.

Telde asılı okul üniformasını böyle çaldı

Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı

DENİZLİ - Denizli'de bir şahsın balkondaki çamaşır telinde asılı duran okul üniformasını çalması güvenlik kameralarına yansıdı. Şahsın neden sadece okul formasını çaldığı ise belirsizliğini koruyor.

Edinilen bilgilere göre, olay Pamukkale ilçesi PelitliBağ Mahallesi'nde meydana geldi. Güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülenen olayda, sokağa giren şahıs önce etrafını kolaçan etti. Ardından bir binanın birinci katındaki çamaşır telinde asılı duran okul üniformasını gözüne kestiren şahıs, üniformayı telden çekerek aldı. Şahıs daha sonra koltuğunun altına koyduğu üniforma ile olay yerinden uzaklaştı.

Olayın ardından polis çağıran ve ismi öğrenilemeyen ev sahibi ise şahıstan şikayetçi olunca polis tarafından soruşturma başlatıldı.

Telde asılı okul üniformasını böyle çaldı

Denizli, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 02:21 Kaynak: İHA
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