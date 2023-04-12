Tele konan kuşları indirmek isterken akıma kapılan gençler ölümden döndü...O anlar kamerada - Son Dakika
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Tele konan kuşları indirmek isterken akıma kapılan gençler ölümden döndü...O anlar kamerada

12.04.2023 18:41

Tele konan kuşları indirmek isterken akıma kapılan gençler ölümden döndü.

Tele konan kuşları indirmek isterken akıma kapılan gençler ölümden döndü...O anlar kamerada

Gençlerden birisi taburcu olurken diğerinin yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi

ANTALYA - Antalya'da elektrik teline konan kuşları sopayla uzaklaştırmaya çalışan 2 kişi, akıma kapıldı. Gençlerden birisinin yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen pazar günü öğle saatlerinde Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi Güneş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; iki arkadaş elektrik direğinin teline konan kuşları uzaklaştırmak istedi. Gençler uzun bir sopayla tele vurdukları anda akıma kapıldı. İsimleri Y. K. ve H. olduğu öğrenilen iki arkadaş sağlık ekipleri tarafından Hastaneye kaldırıldı. Gençlerden birisi taburcu olurken diğerinin yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde akıma kapılan gençlerin ayaklarında alev çıktığı ve bir anda hareketsiz kaldığı görüldü.

Kaynak: İHA
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Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tele konan kuşları indirmek isterken akıma kapılan gençler ölümden döndü...O anlar kamerada - Son Dakika


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