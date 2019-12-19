Tele kuş değil çekyat kondu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tele kuş değil çekyat kondu - Son Dakika

Tele kuş değil çekyat kondu

6 saat önce

Aydın'ın Söke ilçesinde, elektrik tellerine asılı kalan koltuğu görenler gözlerine inanamadı.

Tele kuş değil çekyat kondu, System.String[]

Aydın'ın Söke ilçesinde, elektrik tellerine asılı kalan koltuğu görenler gözlerine inanamadı. Çok büyük ve ağır olmasına rağmen tellere takılan çekyat, itfaiye ve Aydem ekipleri tarafından indirdi.


Edinilen bilgiye göre; Aydın'ın Söke ilçesinde bir apartmandan aşağıya atılmak istenen çekyat, elektrik tellerine takıldı. Yoldan geçenlerin can ve mal güvenliğini tehlikeye atan olay sonrası, bölgeye itfaiye ve Aydem ekipleri geldi. Görenlerin şaşkınlıkla izlediği durum sonrasında elektrik tellerinde asılı kalan çekyat, itfaiye ve Aydem ekiplerinin çalışması ile yere indirildi. - AYDIN

İtfaiye, Aydın, Söke, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 03:33 Kaynak: İHA
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