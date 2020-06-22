Tele takılan ayı ekiplerce kurtarıldı - Son Dakika

Tele takılan ayı ekiplerce kurtarıldı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde bahçe teline takılan ayı kurtarıldı.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde bahçe teline takılan ayı kurtarıldı. Çukurca beldesine 200 metre uzaklıktaki Ören Mahallesi Maşatlık mevkisinde bir çoban, ormanlık alanda bahçe teline takılmış haldeki ayıyı fark etti. Çobanın ihbarı üzerine bölgeye İlçe Jandarma Komutanlığı, Kütahya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Çukurca Belediyesi ekipleri gönderildi. 5 yaşında ve yaklaşık 200 kilo ağırlığında olduğu tahmin edilen dişi "Ursus arctos" cinsi ayı, veteriner hekim tarafından uyuşturucu iğneyle uyutuldu. Telden kurtarılan ayı, herhangi bir yarası olmadığının tespit edilmesinin ardından yeniden doğal ortamına bırakıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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