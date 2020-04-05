Tele takılan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

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Tele takılan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı
29 dakika önce
Ağrı'da bir binada bulunan tele takılan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarılarak tedavi altına alındı.
Ağrı'da bir binada bulunan tele takılan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarılarak tedavi altına alındı.
Yavuz Mahallesi Enstüti Caddesi'nde bir güvercinin 4 katlı binanın beton çıkıntısındaki tele takılarak asılı kaldığını gören vatandaşlar, durumu Ağrı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ayağı tele takılarak asılı kalan güvercini kurtarmak için çalışma başlattı.
İtfaiye ekipleri güvercini kurtardıktan sonra veteriner hekime teslim etti.
Tedavi altına alınan güvercinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 10:30 Kaynak: AA
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