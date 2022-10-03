Burada tedavisi yapılan şahin, daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine teslim edildi. - MALATYA

Akçadağ ilçesine bağlı Büyükçimiş Mahallesi'nde tellere takılarak yaralanan şahini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden ekipler, yaralı şahini takıldığı tellerden kurtararak tedavisi için Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesine götürdü.

Kaynak: İHA

Akçadağ, Malatya, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tele takılan şahini itfaiye ekipleri kurtarıldı - Son Dakika

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