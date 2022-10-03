Tele takılan şahini itfaiye ekipleri kurtarıldı - Son Dakika
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Tele takılan şahini itfaiye ekipleri kurtarıldı

03.10.2022 13:21
Tele takılan şahini itfaiye ekipleri kurtarıldı

Malatya'da tele takılan şahini itfaiye ekipleri kurtardı.

Malatya'da tele takılan şahini itfaiye ekipleri kurtardı.

Akçadağ ilçesine bağlı Büyükçimiş Mahallesi'nde tellere takılarak yaralanan şahini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden ekipler, yaralı şahini takıldığı tellerden kurtararak tedavisi için Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesine götürdü.

Burada tedavisi yapılan şahin, daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine teslim edildi. - MALATYA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Akçadağ, Malatya, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tele takılan şahini itfaiye ekipleri kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tele takılan şahini itfaiye ekipleri kurtarıldı - Son Dakika
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