Son Dakika Haberleri: Telebyad'dan dumanlar yükseliyor
Son Dakika 3. Sayfa Telebyad'dan dumanlar yükseliyor

Telebyad'dan dumanlar yükseliyor

49 dakika önce

Telebyad'dan dumanlar yükseliyorŞANLIURFA(İHA)- Akçakale sınır kapısının öte tarafında bulunan Telebyad'dan dumanlar yükseliyor.

Telebyad'dan dumanlar yükseliyor

ŞANLIURFA(İHA)- Akçakale sınır kapısının öte tarafında bulunan Telebyad'dan dumanlar yükseliyor.

Telebyad'dan dumanlar yükseliyor

Akçakale, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 09:55 Kaynak: İHA
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