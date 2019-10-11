Telebyad'dan dumanlar yükseliyor
49 dakika önce
Telebyad'dan dumanlar yükseliyorŞANLIURFA(İHA)- Akçakale sınır kapısının öte tarafında bulunan Telebyad'dan dumanlar yükseliyor.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 09:55 Kaynak: İHA
Telebyad'dan dumanlar yükseliyor
ŞANLIURFA(İHA)- Akçakale sınır kapısının öte tarafında bulunan Telebyad'dan dumanlar yükseliyor.
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