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Telef olan 90 kiloluk dev kaplumbağa biyoçeşitlilik müzelerine bağışlanmak için gömüldü - Son Dakika

Telef olan 90 kiloluk dev kaplumbağa biyoçeşitlilik müzelerine bağışlanmak için gömüldü

08.08.2021 14:23

Telef olan 90 kiloluk dev kaplumbağa biyoçeşitlilik müzelerine bağışlanmak için gömüldü Boğazına misina ve plastik poşet takıldı, 3 saatlik çabaya rağmen kurtarılamadı Dün denizde boğazına misina ve plastik poşet takılı olarak bulunan ve müdahalelere rağmen hayatını kaybeden 90 kiloluk...

Telef olan 90 kiloluk dev kaplumbağa biyoçeşitlilik müzelerine bağışlanmak için gömüldü

Boğazına misina ve plastik poşet takıldı, 3 saatlik çabaya rağmen kurtarılamadı

ANTALYA - Dün denizde boğazına misina ve plastik poşet takılı olarak bulunan ve müdahalelere rağmen hayatını kaybeden 90 kiloluk dev kaplumbağa 4 yıl içerisinde iskeletinin biyoçeşitlilik müzelerine bağışlanabilmesi için gömüldü. Konu ile ilgili konuşan, Ekolojik Araştırmalar Derneği Kızılot Deniz Kaplumbağaları Koruma Kamp Sorumlusu Fatih Polat, "Burada bir alan açtık kaplumbağayı gömmek için. 3-4 yıl içerisinde kaplumbağamızın tamamen iskeletini almış olacağız. Aldıktan sonrada bunu herbalyumlara ve biyoçeşitlilik müzelerine bağış yapacağız" dedi.

Manavgat'ta dün denizde boğulmak üzereyken bulunan ve 3 saat boyunca yaşaması için mücadele edilen yeşil deniz kaplumbağası, boğazına takılan misina ve plastik poşet yüzünden hayatını kaybetti. DEKAFOK ve Ekolojik Araştırmalar Derneği, kaplumbağa ait iskeletin 4 yıl içerisinde müze ve herbalyumlara bağışlanabilmesi için belirledikleri alana gömme işlemeni gerçekleştirdi. Kazılan alan içerisine ölçümleri yapıldıktan sonra titizlikle gömülen kaplumbağa, 4 yıl içerisinde iskeletinin ortaya çıkması ile biyoçeşitlilik müzeleri ve herbalyumlara bağışlanabilecek.

"Herbalyumlara ve biyoçeşitlilik müzelerine bağış yapacağız"

Ekolojik Araştırmalar Derneği Kızılot Deniz Kaplumbağaları Koruma Kamp Sorumlusu Fatih Polat, "Ölen kaplumbağamız yeşil deniz kaplumbağası. Deniz içerisinde otçul beslenen bir türdür. Dış kısmında bulunan plak sayıları ile hangi türe ait olduğunu belirleyebiliyoruz. Bu türde 4 plak var. 5 plaklı olsa caretta caratta olacaktı. Ortalama 50 yaşlarında bir kaplumbağa. Ortalama 60 yıl yaşarlar. Burada bir alan açtık kaplumbağayı gömmek için. 3-4 yıl içerisinde kaplumbağamızın tamamen iskeletini almış olacağız. Aldıktan sonrada bunu herbalyumlara ve biyoçeşitlilik müzelerine bağış yapacağız" diye konuştu.

Telef olan 90 kiloluk dev kaplumbağa biyoçeşitlilik müzelerine bağışlanmak için gömüldü
Telef olan 90 kiloluk dev kaplumbağa biyoçeşitlilik müzelerine bağışlanmak için gömüldü
Telef olan 90 kiloluk dev kaplumbağa biyoçeşitlilik müzelerine bağışlanmak için gömüldü
Telef olan 90 kiloluk dev kaplumbağa biyoçeşitlilik müzelerine bağışlanmak için gömüldü

Fatih Polat, Kızılot, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Telef olan 90 kiloluk dev kaplumbağa biyoçeşitlilik müzelerine bağışlanmak için gömüldü - Son Dakika


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